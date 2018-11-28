حمدان بن زايد: يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن يوم الشهيد يعد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، فهو تخليد ووفاء وعرفان بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد - إن شهداء الوطن الأبطال سيظلون خالدين في ذاكرة الوطن وهم الذين حرصت القيادة على الاحتفاء بهم وبتضحياتهم على مدار العام وخصصت هذا اليوم سنويا للتعبير عن حجم تقدير وتكريم الأجيال لهم من أول شهيد وحتى كوكبة الشهداء الذين قضوا في معارك الانتصار للحق والشرعية ورفع الظلم عن أهلنا في اليمن.

وأَضاف سموه: "إن شعب الإمارات وتوحده خلف قيادته الرشيدة في هذه الأيام وتضامنه مع أسر شهداء أبطال القوات المسلحة يقدم لنا أروع الأمثلة في الانتماء إلى الوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال ونفيس والتمسك بالقيم النبيلة التي غرسها الأجداد وهي الروافد التي تعزز الاستقرار الشامل الذي تعيشه الدولة ".

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمواقف البطولية المشرفة لقواتنا المسلحة في كافة المهام التي أوكلت إليهم ليقدموا للعالم نموذجا لما يمكن أن يكون عليه المقاتل الذي يحمل حب وطنه وولاءه لقيادته وشعبه، مؤكداً سموه أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة مصدر فخر واعتزاز كل إماراتي بما تقوم به من مهام مشرفة في مختلف المواقع وفي المواقف كافة.

وأوضح سموه أن الدعم والرعاية التي لم تتوان قيادتنا الرشيدة عن القيام بها تجاه أسر الشهداء وعائلاتهم وما تبذله قيادة الدولة من مبادرات ولفتات كريمة تجاه أهالي الشهداء تجعلنا نرصد صورة ملحمية نادرة تمتزج فيها مشاعر الولاء والفخر والعطاء والتضحية والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة وتبرهن على أن البيت متوحد وأن المعدن أصيل.

وقال سموه :" في هذه المناسبة لا ننسى أمهات شهداء الإمارات الأبرار اللاتي ربين أولادهن على حب الوطن والإخلاص لترابه ولقيادته فسطروا ملاحم البطولة والتضحية في ميادين العز والفخر"، مشيراً سموه إلى أن تضحيات أمهات الشهداء ستبقى خالدة في سجلات العز والكرامة لدولة الإمارات يتشارك فيها الجميع لرفع راية الدولة عالية خفاقة".

ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.