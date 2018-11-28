ولي عهد عجمان: تضحيات شهداء الوطن كللت هاماتنا بالعز والفخر

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن تخصيص يوم الـ 30 من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد هو دليل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحق ودعم الشرعية، مشيراً إلى أن سيرة كل شهيد من شهداء الوطن ستبقى قصة بطولة تروى يشهدها التاريخ وتتعلم منها الأجيال وتأخذ منها العبر ومعاني الوفاء.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد..

إن تخصيص يوم الـ 30 من شهر نوفمبر من كل عام لتحتفل فيه بلادنا بالشهداء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دليل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحق ودعم الشرعية، ومنذ إعلان صاحب السمو رئيس الدولة أن يكون الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد فإن الذكرى المجيدة ظلت حية فينا والصورة المشرفة التي خطها أبناؤنا الأبطال بدمائهم الزكية لا تفارقنا لحظة.

في مثل هذا اليوم نستحضر المواقف المشرفة لأبنائنا الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، مسطرين أروع التضحيات، صور كللت هاماتنا جميعا بالعز والفخر، وأظهرت معدن أبناء الوطن الطيب في حبهم لوطنهم، فأتت مواقفهم أكثر صلابة وتلاحماً، فوقفوا خلف راية الوطن وقيادته الحكيمة.

إن حماة الدار لا يفرقون بين القريب والبعيد إذا ما تعلق الأمر بالثوابت التي تأسسوا عليها واستقوا مبادئها من نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فالواجب الذي يتنافس فيه جنودنا هو درب الفخر والعزة والكرامة.

سيرة كل شهيد من شهداء الوطن ستبقى قصة بطولة تروى، يشهدها التاريخ وتتعلم منها الأجيال وتأخذ منها العبر ومعاني الوفاء، لقد رحلوا عنا بأجسادهم، وظلت أرواحهم الطاهرة ساكنة فينا، إن شعب الإمارات يسطر كل يوم بدمائه الذكية ملحمة جديدة في تاريخ الأمة العربية، وأي عمل أعظم من الشهادة والتضحية بالنفس، فالشهادة شرف لا يناله إلا من تمكن الإيمان في قلبه.

إن تلاحم صفوف قواتنا المسلحة الباسلة مع الجيوش الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن لهو مثال حي على قوة الإيمان والعزيمة والاصرار على تخطي الصعاب وفرض لغة السلام وتوطيد دعائم الريادة والتحرر ونصرة الحق والشرعية، فأبناء الإمارات لن يتوانوا عن تسطير تاريخ الإنسانية بحروف من ذهب عنوانها التضحيات في ميادين الحروب، هكذا هم أبناء زايد الخير، أشداء على العدو رحماء مع الإخوة والأشقاء، يشهد العالم لهم بالكرامة والعزة لا يهابون الموت ويقدمون على النصر بعزة وثبات، ويجودون بالتضحيات في ميادين الحرب والقتال والواجب، نصرة للحق والكرامة والإنسانية.

وفي يوم الشهيد، نقول بصدق أن شهداءنا كفو ووفوا العهد ونقول للمرابطين في ساحات القتال وميادين الواجب، إخوانكم الشهداء رحلوا عنكم تاركين لكم راية القتال والنصر، فاحملوا الراية بكل عهد الوفاء وصدق الانتماء للوطن عزة وثباتاً، وأشيد بشموخكم وصمودكم وشجاعتكم في ميادين العز والوغى، وإيثاركم المشرف ونخوتكم الأصيلة، وأبعث لكم بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بصنيعكم، وكل المحبة والتقدير على تضحياتهم السامية.

إننا فخورون بأبناء الوطن الذين يسارعون بالانتساب لمؤسسة القوات المسلحة إيماناً منهم بالمسؤولية الملقاة عليهم والنظرة الوطنية التي يتحلون بها تجاه وطنهم وإحساسهم العالي بتراب أرضهم ومدى حرصهم على خدمة حاضرهم ومستقبلهم والحفاظ على المكتسبات، ونشد على ايديهم ونوفر لهم كل السند والدعم للمزيد من الإنجازات.

وقد ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة دولة خير ومحبة وسلام وأثبت قادتها سعيهم الدائم للخير ومناصرة الحق والعدل والوقوف في وجه الظلم والعدوان والتطرف، والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السليمة، وقد برهنت ذلك بياناً بالعمل دماء زكية وأرواحاً طاهرة افتدت بها تلك المبادئ والمعاني التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

في هذا اليوم نرفع أيادينا ابتهالاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء الإمارات ويكرم نزلهم وأن يتقبلهم في واسع الجنان مع النبيين والشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ أمن بلادنا من كيد كل كائد ومتربص وعدو.