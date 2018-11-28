حاكم أم القيوين: سيظل الشهيد النموذج المشرف لأبناء الوطن

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن الشهيد سيبقى النموذج الوطني المشرف لأبناء الوطن وستبقى هذه التضحيات والقيم النبيلة مزروعة في قلوب الشباب.

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد:

في يوم الشهيد والوفاء والتضحيات نقف اليوم جميعا وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الأبرار الذين نذروا حياتهم للدفاع عن حياض الوطن وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ربوعه وفق المبادئ الوطنية التي تربوا عليها سواء في مؤسساتهم العسكرية أو في تربيتهم الوطنية التي اكتسبوها من خلال إيمانهم العميق في الذود عن الوطن ومكتسباته والتربية الوطنية والأخلاقية التي توارثوها عبر الأجيال حتى أصبحوا اليوم النموذج والقدوة التي نحتفي بها وبشجاعتهم وبسالتهم وعزيمتهم التي عهدناها فيهم.

إن احتفاءنا اليوم بشهداء الوطن إنما هو احتفاء بتضحياتهم وبطولاتهم ومبادئهم الوطنية وافتخار بقيم الإخلاص والولاء والانتماء المتأصلة في نفوس ابنائنا وستبقى هذه التضحيات والقيم النبيلة مزروعة في قلوب الشباب وسيظل الشهيد النموذج الوطني المشرف لأبناء الوطن، مجددين الولاء للقيادة وسنمضي بمسيرة الخير نحو المجد والرفعة.