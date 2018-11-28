ريال مدريد وروما في دور الـ 16 لدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أحقيته في التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على مضيفه روما الإيطالي 2 /صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة.

فعلى ملعب سانتياجو برنابيو حسم ريال مدريد الفوز بهدفين حملا توقيع الجناح الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 47 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.

وضمن الريال التأهل إلى دور الـ 16 قبل مباراته أمام روما لكن الفريق نجح في الفوز على غريمه الإيطالي لينفرد بصدارة المجموعة السابعة.

جاء تأهل الريال وروما للدور التالي عقب فوز فريق فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 2 /1 في وقت سابق.

ويتصدر الريال ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة متفوقاً بثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

وجاء التأهل الأوروبي ليرفع الضغوط عن كاهل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تعرض لانتقادات لاذعة عقب هزيمة النادي الملكي أمام إيبار صفر/ 3، السبت الماضي.