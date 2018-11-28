رئيس الدولة: "يوم الشهيد" جاء لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الوطن، قيادة وشعباً، لا ينسى أبداً أولاده الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعاً عن دولة الاتحاد، وصوناً لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، لتظل رايتنا عالية خفاقة، رمزاً للقوة والعزة والمنعة والشموخ.

وأضاف سموه في كلمته التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد: "إن الثلاثين من نوفمبر يعد يوماً لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية، أعلى قيم الوطنية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء".

وتابع سموه "في هذه المناسبة العطرة، ندعو أبناء الوطن، أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثالاً في الأذهان، وأن يتخذوا من الشهداء أسوة حسنة، وأن يعملوا على تقديس الواجب، والإخلاص والاجتهاد في الارتقاء بالقدرات والمهارات، والتميز في أداء العمل، فالأمم الشامخة، تبني بالعلم والإبداع والإنجاز والريادة، والهمم العالية، والبذل الغالي، والتضحيات الكبرى، فلا حياة من دون عزة، ولا عزة من دون تضحيات، ولن تزيدنا التضحيات إلا ثباتاً ووحدة وتلاحماً".