فريق الأمن الغذائي يناقش آفاق التعاون بين مؤسسات القطاع محلياً

الشارقة 24 – وام:

يمثل تحقيق الاكتفاء الغذائي محلياً، أولوية استراتيجية لملف الأمن الغذائي المستقبلي.

وقد تجسد هذا الاهتمام ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم خلالها الإعلان عن إطلاق منصة "وادي الغذاء المستقبلي"، ودليل نبض الاستزراع السمكي الوطني، ومنظومتين الأولى "سلة الأسماك" لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة، والثانية منظومة الحوكمة الوطنية للأمن الغذائي، وتتضمن إنشاء مجلس استشاري يضم مختلف شرائح المجتمع، كما بحث اجتماع فريق عمل "الأمن الغذائي"، آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة.

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، تشكل نموذجاً فريداً من التعاون المثمر في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وفرصة لاستعراض التطور والتقدم الحاصل في منظومة العمل الحكومي، ومنصة مثالية لتعزيز آفاق العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية.