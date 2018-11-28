"تنفيذي أبوظبي": إعفاء الرخص الجديدة من الرسوم المحلية لعامين

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين، بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وقراراً بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي، المترتبة على القطاع الخاص.

وتأتي هذه القرارات بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال ويضاف القراران اللذان يدخلان حيز التنفيذ بالأول من ديسمبر المقبل، إلى جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غداً 21"، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفقاً لنتائج اللقاءات المستمرة مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والتي عقدت آخرها خلال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الأسبوع الجاري.