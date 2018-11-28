تعزيز سيادة القانون في الإمارات بـ 3 مبادرات استراتيجية

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت الدورة الثانية من "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" ضمن محور "حكومة المستقبل"، في جلسة عقدها فريق عمل "كفاءة النظام القضائي"، 3 مبادرات استراتيجية لتعزيز سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، وصولاً إلى تطوير المنظومة القضائية بحيث تساهم في تسريع عملية التقاضي، والتنفيذ القضائي.

وأكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، على أهمية "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، التي تهدف إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتعزيز العمل الحكومي المشترك والتكامل بين القطاعين الاتحادي والمحلي، وإلى استشراف مستقبل الإمارات الواعد وتعزيزاً لمكتسباتها الوطنية الزاهرة، وتحقيقاً لنهج التطوير المستمر وفق خطط واستراتيجيات تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة وتصدر المراكز الأولى عالمياً.

وأشار معاليه إلى أن وزارة العدل معنية بصورة رئيسية بموضوع كفاءة النظام القضائي، وقد تقدمت بثلاث مبادرات استراتيجية مشتركة، تساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشري الأداء الوطنيين سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي من حيث إنفاذ العقود.