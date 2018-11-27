أمير الكويت يكرم وزارة الموارد البشرية والتوطين

الشارقة 24 – وام:

كرّم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، لفوزها في الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في فئة القطاع الحكومي عن تطبيق الوزارة الذكي.

وتسلم الجائزة التي تنظم سنوياً، سعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خلال حفل أقيم الإثنين، في قصر بيان في مدينة الكويت، لتكريم الفائزين في الجائزة بمختلف فروعها.

وتوجه السويدي بالشكر والتقدير لأمير دولة الكويت، وللقائمين على الجائزة رفيعة المستوى.