حكومة الإمارات تطلق أجندة لتنمية القطاع الثقافي 2018-2031

الشارقة 24 – وام:

أطلقت حكومة دولة الإمارات الأجندة الثقافية، الأولى من نوعها، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتنمية القطاع الثقافي في الإمارات للفترة من 2018 إلى 2031.

وتهدف الأجندة الثقافية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إلى تطوير قطاع ثقافي رائد يرسخ مكانة الدولة في المجالات الثقافية، نحو تحقيق محاور "مئوية الإمارات 2071".

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات تسعى لترسيخ مكانتها الثقافية، كبوابة للمعرفة والعلم عبر تبني وتطبيق استراتيجيات داعمة ترتكز على الدبلوماسية الثقافية، لتسهم الإمارات بشكل فاعل في تطور مسيرة الركب الإنساني، وتعزز سمعتها كعاصمة للثقافة والفنون.

وأشارت معاليها إلى أن المشهد الثقافي في الوطن العربي، يحتاج إلى إطلاق شرارة الإبداع في الشباب، الذين يقودون النهضة الفكرية والحضارية في المنطقة، وتمكينهم اقتصادياً، بحيث ينقلون رسالة الإمارات التي تلهم العالم في تمكين القطاع الثقافي، ورفده بالمواهب.

ودعت إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لتسهم بدور فاعل في نشر صورة إيجابية للإمارات، تعكس واقع الدولة التي تمثل البيئة الأكثر تنوعاً ثقافياً في العالم، وتسهم في صناعة الأمل بمستقبل أفضل للعالم.