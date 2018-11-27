حكومة الإمارات تطلق 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل

الشارقة 24 – وام:

أطلقت حكومة دولة الإمارات 5 مبادرات وطنية لتطوير قطاع النقل، في إطار المساعي لتطوير حلول ذكية ومبتكرة، للتنقل والطرق بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لتحسين مستويات السلامة وتهيئة البنية التحتية، لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، ووسائل النقل عالية السرعة وإيجاد بدائل تقنية مستدامة وصديقة للبيئة.

وتبنى فريق العمل المعني بقطاع النقل خلال اجتماعه ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 4 مبادرات وطنية مشتركة، شملت السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل التي تهدف إلى تحديد المعايير والمواصفات للمركبات الكهربائية والهجينة والكهربائية الهجينة والتي بدورها سوف تساهم باستدامة قطاع النقل في الدولة.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظر لقطاع النقل من منظور شمولي متكامل، يستند على التنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف تجاوز مرحلة التداخل في العمل، إلى مرحلة التكامل، الأمر الذي من شأنه تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم محور الاقتصاد والتجارة، ليتجاوز حدود الإمارات نحو العالمية.