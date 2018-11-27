وزارة شؤون المجلس الوطني تحتفل باليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، احتفالاً لموظفيها، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة.

وأكد سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الوطني، مناسبة وطنية راسخة في قلوب وذاكرة كل مواطن إماراتي، وهو تعبير عن قوتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا، بالإنجازات التي حققتها دولتنا، على مدى السنوات الماضية.

وتقدم سعادته، بهذه المناسبة، وباسم الوزارة، وجميع العاملين فيها، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتضمن الاحتفال باليوم الوطني، فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، وأكد موظفو الوزارة خلالها، على المكانة الكبيرة لهذه المناسبة، في نفوسهم، مجسدين عبرها أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.