الأرصاد تتنبأ بطقس صحو إلى غائم جزئياً الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الأربعاء، خاصة على المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

أما حركة الرياح، فشمالية شرقية إلى شمالية غربية، من 16 إلى 23، تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج، حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 44:15، والمد الثاني عند الساعة 16:06، والجزر الأول عند الساعة 09:27، والجزر الثاني عند الساعة 23:04، بينما في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36، والثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 19:17، والجزر الثاني عند الساعة 08:25.