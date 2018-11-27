الهلال يزود كليتي التربية والنفط في شبوة بأجهزة كمبيوتر

الشارقة 24 – وام:

رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، معامل الحاسوب، في كليتي التربية والنفط في محافظة شبوة، بأجهزة كمبيوتر "لابتوب"، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، لقطاع التعليم في المحافظة، وتوفير كل المقومات لطلاب الجامعات.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال بشبوة، أن دعم العملية التعليمية، يأتي ضمن أولويات وجهود الهيئة، على الساحة اليمنية، لما له من أثر كبير، في بناء وتنمية اليمن الجديد.

من جانبهم، أكد أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والنفط بشبوة، أن هذا الدعم يسهم في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، شاكرين الهيئة، على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، في المحافظات اليمنية المحررة.