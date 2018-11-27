ذياب بن محمد بن زايد: قيادتنا حريصة على تطوير المشاريع الاستراتيجية

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة المالية، ودائرة المالية في أبوظبي، اتفاقاً لتمويل المرحلة الثانية، من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، التي تقوم بتطويرها شركة الاتحاد للقطارات.

وتمتد المرحلة الثانية على مسافة 605 كيلومترات، من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً، إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة.

ومن المتوقع، أن يزداد حجم النقل من 7 ملايين طن سنوياً، في المرحلة الأولى إلى أكثر من 50 مليون طن.

جاء توقيع الاتفاقية، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، حيث وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وكبار الشخصيات والمسؤولين والمديرين التنفيذين والماليين في الدولة، وذلك على هامش الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وأعلن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أن اعتماد ميزانية المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، يعبر عن مدى حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على تطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية.

وأضاف سموه، أن هذا المشروع الوطني، نقلة نوعية ويؤسس لقطاع نقل جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحقق العديد من الفوائد، محلياً ودولياً، ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية ويحفز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.