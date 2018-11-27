سيف بن زايد يتفقد المعرض المصاحب لقمة أقدر العالمية

الشارقة 24 – وام:

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرافقه سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مساء الثلاثاء، المعرض المصاحب لقمة أقدر العالمية، المنعقدة في أرض المعارض بالعاصمة أبوظبي.

واطلع سموه، خلال جولته، في عدد من الأجنحة المشاركة، على الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والعالمية، وما تعرضه من أحدث مبادرات، في مجال تمكين الإنسان، وتطوير القدرات البشرية، من خلال التعليم والابتكار.

كما استمع سموه، أثناء جولته، من مسؤولي الأجنحة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والجامعات الإماراتية ومعاهد التعليم والأكاديميات التربوية، عن ما تعرضه من مشاريع ومبادرات في مجالات تتعلق بتنمية الإنسان وقدراته وتوفير الأدوات والتقنيات، لتطوير الإبداع البشري، وتعزيز الكوادر وتدريبها، وفق أسس الاستدامة.

رافق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في جولته، أنجال سموه، وأنجال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ونجل المغفور له الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، وأنجال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.