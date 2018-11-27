الإمارات تطالب بتمكين المرأة رقمياً في منتدى عالمي بأيسلندا

الشارقة 24 – وام:

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها، في منتدى القيادات النسائية العالمي، الذي انطلقت أعماله، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك وتختتم الأربعاء، أهمية تمكين المرأة نحو الحصول على التكنولوجيا، وتسهيل دخولها إلى العالم الرقمي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته، كلاً من عضوتي المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، وسعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان.

وشددت سعادة المهندسة عزة سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها، في الجلسة الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان "العصر الرقمي والمرأة"، على ضرورة القيام بعملية التدريب والتأهيل للمرأة، في مجال التكنولوجيا الرقمية وإدارة المشاريع، ما يعزز قدرات المرأة ويسد الفجوة بين الجنسين، مشيرة إلى أهمية إقامة ندوات ودورات وورش تدريبية للنساء، بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي، وإبراز الفرص والإمكانات المتاحة، ورفع قدراتهن في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وتقدمت سعادتها، بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الشأن، والتي شملت ضرورة تضمين الدول ضمن ميزانيتها السنوية العامة، مبدأ "النوع الاجتماعي"، والذي يعبر عن تحقيق احتياجات المرأة في التعليم، وحصولها على الدرجات العلمية المؤهلة للدخول إلى العالم الرقمي، علاوة على تحقيق التنمية المستدامة، التي تعزز فرص تمكين المرأة وريادتها في شتى المجالات، وخاصة علوم التكنولوجيا الرقمية.