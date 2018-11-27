تشكيل بشري للرقم 47 بمدارس شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

شارك 185 مستجداً، من مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، في تشكيل الرقم 47، بميدان إدارة مدارس الشرطة في الفوعة بالعين، احتفاء باليوم الوطني الـ 47 للدولة.

وجسد الطلاب، رمزية هذه المناسبة الوطنية، وما تحمله في طياتها من معانٍ عميقة متجذرة، لتعزيز قيم الولاء والحب والتلاحم الوثيق، بين القيادة والشعب.

ورفع العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلاً المولى عز وجل، أن يديم نعمة الأمان والأمان، في ربوع الوطن الغالي .

حضر الفعالية، العقيد رصاص العامري نائب مدير إدارة مدارس الشرطة، وعدد من الضباط والمنتسبين .