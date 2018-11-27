سعود بن صقر يشهد احتفالات "أكاديمية رأس الخيمة"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الثاني من شهر ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة في قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضها الطيبة، ويحمل الكثير من معاني الوفاء والاعتزاز والفخر بالمنجزات الحضارية والعمرانية والاجتماعية، التي تحققت في ظل الدولة الاتحادية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأرسى دعائمها على أسس الحكمة والعدالة والمحبة.

وأضاف سموه خلال حضوره، صباح الثلاثاء، احتفالات أكاديمية رأس الخيمة باليوم الوطني الـ 47 للدولة: "اليوم بعد 47 عاماً من عمر الإمارات مازالت عملية البناء والتطوير تسير على نهج الآباء المؤسسين، بوتيرة متصاعدة خلف قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات".

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، بعدها قدم طلاب الأكاديمية عروضاً فنية ورقصات استعراضية مختلفة جسدوا من خلالها معاني الاعتزاز والفخر بالانتماء للوطن.