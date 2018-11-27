حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من كتاب "دولة الإمارات في القرن الـ 21"

الشارقة 24 – وام:

تسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نسخة من كتاب "مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير" لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، الثلاثاء، الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي قدم للسلام على سموه وإهدائه نسخة من الكتاب.

وبارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الجهد البحثي للدكتور السويدي في الكتاب الذي يؤرخ للمجتمع الإماراتي، مشيداً بعمله الدؤوب في إثراء المكتبة العربية والخليجية بالعديد من الأعمال البحثية التي تغني الفضاء المعرفي المتعلق بالدولة ومستقبلها.

بدوره، شكر الدكتور جمال سند السويدي حاكم الفجيرة على استقباله وتقديره لعمله البحثي، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للدولة لإنجازات أبنائها، مؤكداً أن هذا الدعم كان له عظيم الأثر في استمرار عمله وبذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع، والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية الرائدة.