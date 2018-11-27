تدشين "كورنيش الشيخ زايد" و"حديقة أم الإمارات" في سقطرى

الشارقة 24 – وام:

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حجر أساس كورنيش الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة حديبو عاصمة سقطرى اليمنية، وحجر أساس حديقة أم الإمارات في الأرخبيل.

حضر حفل التدشين، خلفان مبارك المزروعي مندوب مؤسسة خليفة الإنسانية، ورمزي محروس محافظ سقطرى.

يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم البنى التحتية والمشروعات الخدمية في سقطرى.

وأكد خلفان مبارك المزروعي أن هذا المشروع يأتي تعزيزاً للمبادرات التنموية والإنسانية لدولة الإمارات على الساحة اليمنية التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة وضمن جهود الدولة لدعم الأشقاء في اليمن، فيما يستهدف وضع حجر أساس مشروع حديقة أم الإمارات - الذي يأتي في إطار المشروعات الخدمية - نشر المساحات الخضراء وتوفير متنفسات طبيعية وترفيهية للأشقاء اليمنيين في أرخبيل سقطرى.

وأوضح أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الساحة اليمنية لا تقتصر فقط على الجوانب الإنسانية العديدة بل تمتد إلى المشاريع الإنمائية والحضرية حيث يعد كورنيش الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحديقة أم الإمارات في مدينة حديبو من هذه المشاريع.