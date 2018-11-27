قرينة حاكم عجمان تشهد حفل "جمعية أم المؤمنين"

الشارقة 24 – وام:

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، الاحتفال الذي نظمته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 تحت شعار "هذا زايد... هذه الإمارات"، وذلك بالتعاون مع المدرسة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان.

حضرت الاحتفال - الذي أقيم في مقر الجمعية - رجاء النومان نائبة رئيسة جمعية أم المؤمنين، وأسماء شداد المدير التنفيذي للجمعية، ورشيدة ناشف مديرة الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، وعدد من موظفات الجمعية والمدرسات والطالبات.