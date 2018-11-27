حميد النعيمي يشهد تخريج الدفعة الـ 15 من "الخليج الطبية"

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يولونه من اهتمام كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه، ولدعمهم المتواصل لكل مبادرة وبرنامج وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليم العالي في الإمارات خاصة في مجال الطب، وتنفيذ وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لتدريب الطلبة والاستفادة من خبراتهم مستقبلاً لقيادة العمل الطبي الصحي المتميز.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الخليج الطبية في عجمان والبالغ عددها 177 طالباً وطالبة في مختلف كليات الجامعة من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته واعتزازه وفخره بالخريجين والخريجات من جامعة الخليج الطبية والمواطنين منهم لأنهم مصدر فخر للوطن ووعدهم بمواصلة الدعم والمتابعة، داعياً إياهم إلى إكمال برامج الدراسات العليا في تخصصاتهم المختلفة.