آمنة الشامسي: نفتخر بما قدمه طلابنا في ملحمة "أسطورة الأب"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، أن "أسطورة الأب" ملحمة استعراضية نظمتها الوزارة، بالتعاون مع المخرج العالمي فرانك دراجون، ومسرح الحبتور.

وأوضحت سعادتها في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أنه تم اكتشاف مواهب الطلاب الذين شاركوا في هذا العمل، منذ أكثر من عام، ومن ثم تم إدراجهم ضمن برامج تدريبية، وإخضاعهم لتدريب مكثف، على مدار شهرين، للخروج بهذا العمل الكبير، بالشكل المطلوب.

وأشارت سعادة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إلى أن العمل شمل أيضاً إشعار معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، كما شمل عدداً من المصممين الإماراتيين، لوضع كافة التفاصيل، التي أثرت هذا العرض، وخروجه بالشكل المطلوب، الأمر الذي جعلنا جميعاً نفتخر، بأداء هؤلاء الطلبة على المسرح.