عبد الله بن زايد يحضر اجتماع المشاركين في "إكسبو 2020"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جانباً من أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي الذي ضم ممثلين عن الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقد شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عروضاً ثقافية وتراثية في مكان الحدث والتي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على التقاليد والثقافة العربية والإماراتية الأصيلة كأهازيج الصيادين التقليدية ومعروضات اللؤلؤ الطبيعي ولوحات الخط العربي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات منارة للتنوع والتسامح ونفخر بتوفير بلدنا منصة تجمع العالم لمناقشة فرص تقدم الإنسانية، مضيفاً، أن شعار إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" يجسد المبدأ الذي سارت عليه دولتنا منذ قيام الاتحاد فالإمارات كانت على الدوام الملتقى الذي يجمع مختلف الجنسيات حيث يعملون ويتواصلون ويتعاونون فيما بينهم".

من جانبه أوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "عندما فازت دبي بحق استضافة إكسبو الدولي وعدنا باستقبال العالم في واحد من أكثر دورات إكسبو عالمية وتميزاً ومع تأكيد 190 دولة مشاركتها حتى اليوم يكون إكسبو 2020 دبي قد انتهى من وضع الركائز الأساسية لتنظيم حدث لا ينسى يؤكد الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها بلداً مضيافاً يحتضن العالم بأسره".