"تطوير البنية التحتية" تحتفل باليوم الوطني الـ47

الشارقة 24:

احتفلت وزارة تطوير البنية التحتية، باليوم الوطني الــ47، وذلك بحضور سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين والموظفين.

ورفع المنصوري، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وهنأ شعب الإمارات والمقيمين، بهذه المناسبة.

وأكد سعادته، أن الذكرى الـ 47 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة وطنية بامتياز، تحمل في طياتها الكثير، لتزامنها هذا العام، مع ذكرى عزيزة على القلوب، وهي ذكرى مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، نستذكر خلال احتفالنا في الذكرى الـ47 لاتحاد الإمارات، الآباء المؤسسين، والرعيل الأول، الذين أسسوا للاتحاد الذي نتلمس نتائجه، من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة، وما وصلت إليه من تقدم وازدهار ورفاهية وريادة عالمية، لتصبح بفضل ذلك مثال يحتذى به عالمياً.

وتخلل احتفال الوزارة باليوم الوطني الــ47، عروض تراثية فنية ومأكولات شعبية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة.