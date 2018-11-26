الاحتفال بتخريج الدفعة العاشرة من منتسبي الخدمة الوطنية

الشارقة 24 – وام:

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة، الإثنين، بتخريج الدفعة العاشرة من منتسبي الخدمة الوطنية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب التي استمرت لمدة 3 أشهر في مختلف مراكز التدريب.

وقدم خريجو الدفعة العاشرة أثناء احتفالات التخريج عروضاً عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية.

كما قدموا استعراضات عسكرية عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة، فيما سينتقل المجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من الخدمة الوطنية وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يتم فيها توزيع المجندين على الوحدات المختلفة للقوات المسلحة.

وفي مدينة العين، أقامت القوات المسلحة 3 احتفالات في معسكر سيح اللحمة ومعسكري تدريب المستجدين العين 1 والعين 2، حيث شهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل تخريج الدفعة العاشرة في معسكر سيح اللحمة.

كما شهد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية التخريج في معسكر تدريب المستجدين "العين 1"، وتم أيضاً الاحتفال بالتخريج الثالث بمعسكر تدريب المستجدين "العين 2" بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الحفل الذي أقامته القوات المسلحة في مركز تدريب المستجدين في المنامة بإمارة عجمان بمناسبة تخريج الدفعة العاشرة من منتسبي الخدمة الوطنية.

ومن جانب آخر، شهد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حفل تخريج الدفعة العاشرة في مركز تدريب ليوا بالمنطقة الغربية.