سيف بن زايد يفتتح "قمة أقدر العالمية"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإثنين، "قمة أقدر العالمية" في نسختها الثانية، وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

حضر افتتاح القمة - التي تقام على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ودشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أعمال النسخة الثانية من "قمة أقدر العالمية" التي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين "أقدر" بالشراكة مع "اندكس للمؤتمرات والمعارض" والأمم المتحدة والأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم والعديد من المؤسسات والهيئات المحلية.

كما دشن سموه المعرض المصاحب للقمة الذي يتضمن عروضاً لعدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الوطنية وعدد من الجامعات الإماراتية ومعاهد التعليم والأكاديميات التربوية ومؤسسات دولية وما تعرضه من مشاريع ومبادرات في مجالات عديدة تتعلق بتنمية الإنسان وقدراته وتوفير الأدوات والتقنيات لتطوير الإبداع البشري وتعزيز الكوادر وتدريبها وفق أسس الاستدامة.