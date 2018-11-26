حاكم عجمان يشهد النسخة الرابعة من "سباق التجديف"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الإثنين، النسخة الرابعة من سباق عجمان للتجديف، الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان، في منطقة الزوراء بعجمان، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47، وبمشاركة 10 محامل لمسافة 3.5 كلم.

حضر السباق إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والعديد من الشيوخ، والمسؤولين، وأهالي عجمان.

وشهد صاحب السمو حاكم عجمان والحضور سباق "الير" الذي شاركت فيه 10 قوارب وأسفر عن فوز قارب "الذهب رقم 7" بالمركز الأول لصاحبه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان في ختام السباق بتتويج قارب "الذهب رقم 7" بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الفلاسي، فيما قام الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بتكريم المنظمين والرعاة المساهمين في إنجاح السباق بنسخته الرابعة.