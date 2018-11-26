"الهلال الأحمر" و"سيمنز" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وشركة سيمنز العالمية مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة شركائها الإنسانيين حول العالم، ولفت انتباه المانحين والشركات والمؤسسات الكبرى للقضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من الشعوب، وتعزيز دورها ومساهمتها في تخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وبموجب المذكرة تقوم الشركة بدعم مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية في اليمن خاصة في المجال الصحي، وتمول الشركة مشروع إنشاء عيادة طبية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وحددت المذكرة التزامات كل طرف وآليات العمل والحركة وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة في النهوض بمستوى الخدمات الطبية في اليمن.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، وجو كيزر رئيس شركة سيمنز العالمية، ووقعها من جانب الهيئة حمود عبد الله محمد الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات، ومن الشركة ديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان عقب التوقيع تعزيز الشراكة بين الطرفين للمضي قدماً في تأهيل القطاع الطبي في اليمن، وتعزيز جهود الهيئة المستمرة في هذا الصدد، والعمل سوياً للحد من المعاناة الصحية على الساحة اليمنية، وأكدا عزمهما على تبني مبادرات مشتركة تعزز جهودهما في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتأثرين من الأحداث هناك، وتم الاتفاق على تبني المبادرات التي تمكن الطرفان من تحقيق تطلعاتهما الإنسانية والصحية في اليمن.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن مشاريع الهيئة الصحية المنتشرة على الساحة اليمنية تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم جهود التنمية والإعمار في اليمن، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لمبادرات الهيئة الإنسانية والتنموية في اليمن، وامتداداً لعلاقات الشراكة التي تحرص على نسجها مع المؤسسات الكبرى والشركات العالمية لإحداث أثر نوعي وفعال في العمل الإنساني وتعزيز مجالاته المختلفة.