أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون البرلماني مع "دونغ يونهو"

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، دونغ يونهو رئيس لجنة مدينة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والوفد المرافق حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل الزيارات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء سعادة علي جاسم أحمد، وسعادة خلفان عبد الله بن يوخة عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وسعادة جاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وأثنت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الإمارات والصين، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والبرلماني، وهو ما تشهد عليه الزيارات المتبادلة العديدة التي قامت بها وفود سياسية وبرلمانية خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات بما فيه الخير لشعبي البلدين الصديقين.