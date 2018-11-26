محمد بن راشد يشهد حفل وزارة التربية والتعليم في دبي

الشارقة 24 - وام:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الحفل الذي أقامته وزارة التربية والتعليم في مدينة الحبتور بدبي، صباح الإثنين، وقدم خلاله طلبة المدرسة الإماراتية الملحمة الوطنية الاستعراضية تحت شعار "أسطورة الأب" التي تحاكي انتقال قبس نور العلم عبر الأزمان في 8 لوحات فنية استعراضية.

وتابع الملحمة الوطنية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، إضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات التربوية والتعليمية والثقافية في الدولة وكبار المسؤولين.

واستعرضت الملحمة من خلال 8 لوحات أداها التلاميذ أمام صاحب السمو راعي الحفل بحرفية عالية، مراحل قيام دولة الإمارات وتطورها على مختلف الصعد، وذلك احتفاء بذكرى الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولتنا الحديثة، طيب الله ثراه.