الهلال الأحمر يفتتح 15 مدرسة في الساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 15 مدرسة منذ بداية العام الحالي على امتداد الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيلها وتأثيثها ورفدها بالممكنات التعليمية، إضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة استفادوا من عودة المدارس للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات، جراء تدمير ميليشيات الحوثي الموالية لإيران للمؤسسات التعليمية واتخاذها ثكنات عسكرية.

وأكد محمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي خلال افتتاح مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية موزع بمحافظة تعز أن "الهيئة" تواصل جهودها الحثيثة لتطبيع الحياة التربوية من خلال تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات التعليمية التي تضررت نتيجة الممارسات التدميرية لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بهدف تحسين العملية التعليمية وإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف القمزي أن "افتتاح مدرسة الزهراء التي تضم 22 فصلاً دراسياً يأتي ضمن سلسة مشاريع إماراتية لدعم القطاع التعليمي في محافظة تعز ومديرياتها التي تحظى باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في المجالات كافة منها الإغاثية والصحية والتعليمية والخدمية وتأهيل البنى التحتية مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية والتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين".