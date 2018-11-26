حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من "السجناء"

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، والذين صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع إبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.