هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة

الشارقة 24:

تساقطت أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، الإثنين، حيث شهدت الشارقة، وكذلك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودعت وزارة الداخلية عبر حسابها على "تويتر" قائدي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر جراء سقوط الأمطار.

وفي سياق متصل، طالبت القيادة العامة لـ "شرطة الشارقة" بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتعاون مع رجال الشرطة وترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات، كما حذرت من الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود.

ورفعت بلدية الشارقة من درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مؤكدة أن جميع فرق العمل متواجدة حالياً في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه.

وعلقت العديد من المدارس والجامعات في الدولة الدراسة، الإثنين، حفاظاً على سلامة الطلاب.