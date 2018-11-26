190 دولة تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

الشارقة 24 – وام:

أكدت 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، لتؤكد مكانته بوصفه وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وبهذا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذي التزمت بها في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، الإثنين، والذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في دبي للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.

وأفادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، بأنه خلال أقل من عامين سيستقبل إكسبو 2020 دبي المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار 6 أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد.

وأضافت، "يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً، وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل المؤسسات الحكومية التي عملت معًا لتحقيق هذا الإنجاز".

ويقدم إكسبو 2020 دبي لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي.

وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي يومي 26 و27 نوفمبر ويناقش طيفاً واسعاً من المواضيع المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب مثل تصميم أجنحة الدول ومحتواها وسير الأعمال في الموقع والدعم المقدم للدول المشاركة فضلًا عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.

ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره، وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل المواضيع الثلاث "الفرص والتنقل والاستدامة" وهذا يشكل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.