نهيان بن زايد يتوّج هاميلتون بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

الشارقة 24 – وام:

توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، البريطاني لويس هاميلتون، من فريق المرسيدس، بالمركز الأول في سباق الذكرى السنوية العاشرة، لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بـ "عام زايد".

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن النجاحات التي تسجلها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، على مدار 10 أعوام، تعود للدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة، لتنمية الموارد الاقتصادية والرياضية والسياحية، ودورها الكبير في ترسيخ ريادة الإمارات، ومكانتها العالمية موطناً للسلام والتسامح والسعادة، لمختلف ثقافات العالم.

وتقدم سموه بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات الأصيل، بختام النسخة العاشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي يقام بالتزامن مع عام زايد القائد المؤسس، الذي أرسى القواعد الصلبة لاستدامة المنجزات التنموية بفكره ونهجه الحكيم.

وفي الختام، تقدم سموه بالتهنئة، لسائق مرسيديس البريطاني لويس هاميلتون لفوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا1، من عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي.

وحقق لويس هاميلتون بذلك فوزه الحادي عشر لهذا الموسم، محققاً لقبه الخامس في بطولة العالم للفورمولا1، إذ سطع مجددًا نجمه في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، بعدما قدم أداءً رائعاً، مثبتاً تفوقه وعلو كعبه على منافسيه بعد يوم حافل بالإثارة والأحداث، التي شهدتها حلبة مرسى ياس، ليثبت مجددًا كفاءته بحسم لقب بطولة العالم للفورمولا1، من خلال تحقيقه المركز الأول، في السباق الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي .

وتمكن سائق مرسيدس، من فرض سيطرته وبدا إصراره واضحاً مستفيدًا من مركز أول المنطلقين، محافظا على موقعه في صدارة السباق حتى خط النهاية، متقدماً على سائق الفيراري سيباستيان فيتل الذي حل ثانياً، وسائق ريد بل ماكس فيرستابن صاحب المركز الثالث، ليصعد بعد ذلك إلى منصة التتويج، ويحتفل بفوزه في السباق الختامي لموسم 2018 من بطولة العالم للفورمولا 1.