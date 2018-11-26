عبد الله بن زايد: الشيخ زايد كان رجل سلام ومحباً للخير

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الحب والتقدير للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعودان إلى الصفات النادرة التي اشتهر بها "رحمه الله"، ممثلة بالحب والعطف والرحمة والعطاء بلا حدود، إلى جانب كونه، طيب الله ثراه، رجل سلام من الطراز الأول، عمل على بناء وتعزيز، جسور الانفتاح والتسامح والعطاء، قولاً وعملاً.

وكشف سمو الشيخ عبد الله بن زايد، في حوار أجرته معه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بمناسبة افتتاحه، يوم الأحد، معرض "الشيخ زايد وأوروبا.. رحلة "، في صرح زايد المؤسس في أبوظبي، ويستمر شهراً، عن جانب هام من علاقته بالوالد القائد المؤسس منذ نعومة أظفاره، وكيف كانت أولى رحلاته معه، إلى خارج الوطن، وأجمل ذكرياته فيها .

وأعلن سموه، أنه والده، رحمه الله، كان يحب سرد القصص المليئة بالعبر، ولم يكن يوجه سموه بشكل مباشر، حتى لا ينسى أو ربما ليرفع عن سموه الإحراج، وكانت الأمثلة التي يسوقها في سردياتها، عميقة الأثر في تكوين شخصية سموه.