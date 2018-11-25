الإمارات ورواندا تبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة هزاع محمد القحطاني سفير الدولة لدى كيغالي، ريتشارد سيزيبيرا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا.

وفي بداية اللقاء، نقل سعادة السفير القحطاني، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

وقدم سعادة السفير التهنئة لوزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، بمناسبة تقلده منصبه الجديد.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات كافة بين البلدين .

وعبر الوزير الرواندي، عن تقدير بلاده البالغ، للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الإمارات .

وفي نهاية اللقاء، حمل الوزير الرواندي، سعادة السفير القحطاني تحياته وتقديره، لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .