بالشراكة مع الإمارات.. السيسي يطلق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات

الشارقة 24:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يوم الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.

يأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، في مجال تحديث العمل الحكومي، والتي تم توقيعها بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، في فبراير الماضي.

تهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في مصر، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية، البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، في 50 جامعة حكومية وخاصة، على تطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

وتهدف الجائزة أيضاً، إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية، وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين والإسهام في تمكين الشباب من المشاركة في تحديث الأداء الحكومي، ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية..

وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الشراكة الإماراتية-المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي، تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمن معاليه، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.

وأوضح معالي محمد القرقاوي، أن الجائزة تأتي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف، إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.

وأكد أن ثروة مصر الحقيقية، تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم، لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، أن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بالشراكة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين، لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي.

وتشمل فئات الجائزة، التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، قطاع السياحة التي تشتهر مصر بتنوع مجالاتها فيه مثل السياحة الثقافية، والأثرية، والترفيهية، سياحة الشواطئ، السياحة الدينية، والعلاجية.

وتتضمن الجائزة كذلك قطاع الخارجية، بجميع مجالات العمل الدبلوماسي، والتي تهدف إلى حماية مصالح الدولة المصرية، ومصالح المواطنين المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتضم الجائزة، قطاع التعليم الذي يشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتسعى من خلاله الجائزة لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية توفر خدمات تعليمية سهلة ومبسطة وسريعة ذات كفاءة وفعالية عالية من شأنها أن تعزز تجربة الطلاب.

وتشمل الجائزة قطاع الصحة، من خلال تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع جوانب الرعاية الصحية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج والخدمات الصحية والتعامل مع الأمراض المزمنة ومتابعتها والرعاية الصحية والالتزام بالعلاج والتوعية الصحية وغيرها.

وفي قطاع العدل، تسعى الجائزة إلى تحفيز الطلاب على ابتكار تطبيقات ذكية تسهم في تيسير خدمات التقاضي وتسريع عملية تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، وتسهيل الخدمات على مستوى الجهات المعاونة للقضاء وخدمات الطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق.

وتضم الجائزة أيضاً، قطاع التموين الذي يتولى مهام متعددة تلمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، ومن أهمها ضمان وصول دقيق الخبز البلدي واسطوانات الغاز والسلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية، من خلال إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

كما تشمل الجائزة، قطاع الداخلية، الذي يركز على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، وتسعى لتشجيع المشاركين على تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، تركز على فعالية الخدمات الشرطية وخدمات الهجرة والمرور والأمن وغيرها.

أما القطاع العاشر، فيتمثل في المشروعات الصغيرة، وتستهدف الجائزة إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، لتيسير تنفيذ أفكار رواد الأعمال بوصفهم أحد محركات التنمية والنمو في العالم.

ويمكن للمهتمين من الطلاب والجامعات، الحصول على المزيد من المعلومات حول الجائزة ومعاييرها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة:http://govapp-award.eg/.