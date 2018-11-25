محمد بن سلمان يغادر البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مودعيه

الشارقة 24 – وام:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة البلاد، يوم الأحد، بعد زيارة رسمية للدولة، استغرقت ثلاثة أيام.

كان في وداع سموه، لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في وداع سموه، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسولين في الدولة.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية شكر، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إثر مغادرته الدولة، قال فيها: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة".

ونوه سموه، إلى أن هذه الزيارة لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما، في المجالات كافة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، سائلاً الله أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الأمن والاستقرار والازدهار.

كما بعث سموه برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال فيها: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق، من حسن استقبال وكرم ضيافة، كما لا يفوتني أن أهنئ سموكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي".

وشدد سموه، في برقيته، على أن هذه الزيارة أكدت العلاقات الخاصة والمتميزة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها، في المجالات كافة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتمنى سمو ولي العهد السعودي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والرخاء.