نائب رئيس الدولة ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد، بحضور أصحاب السمو ورؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة، وسمو أولياء العهود، والشيوخ، منافسات جولة أبوظبي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، في موسم 2018/ جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما حضر ختام المنافسات، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

فيما شهد السباق كل من ضيوف الدولة، رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، ومعالي عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، ومعالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني العماني، ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق، وجيمس أليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق، وجين تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وبوغدان أوريسكو مستشار رئيس رومانيا للسياسة الخارجية، وجون بول أدام وزير الصحة في جمهورية سيشل، والملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، وابنته الأميرة كرستينا، ومعالي عبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وصاحبة السمو الأميرة شارلين حرم أمير إمارة موناكو.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 "أبوظبي 2018"، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018، بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رافق سموه إلى موقع إطلاق إشارة بداية السباق الختامي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتمكن المتسابق لويس هاميلتون سائق مرسيدس البريطاني، من الفوز في جولة سباق أبوظبي، حيث كرّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.