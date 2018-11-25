محمد بن راشد يستقبل محمد بن سلمان

الشارقة 24 – وام:





التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً.

وقد تجاذب سموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أطراف الحديث حول سبل تعزيز أسس التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية ومسيرة التنمية والتحديث التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المملكة الشقيقة، ويقودها سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود في جميع الاتجاهات والقطاعات التي تمس حياة الشعب والمجتمع السعودي الشقيق، وتنعكس إيجاباً على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعود بالخير والرخاء والتقدم على شعبها الشقيق.

حضر اللقاء سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.