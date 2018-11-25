"الموارد البشرية والتوطين" تدعو المنشآت إلى اتخاذ الإجراءات الوقاية

الشارقة 24:

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة العاملين لديها خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف أو ما شابه ذلك من الظروف الجوية الطارئة.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تضمن مجموعة من الإرشادات، وذلك في إطار التأكيد على حرص دولة الإمارات على توفير ضمانات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمال.

وتشمل الإرشادات ضرورة مراعاة وضع الآليات والضوابط والاجراءات الداخلية التي تضمن المحافظة على صحة وسلامتهم العاملين لديها، خصوصاً في الظروف الجوية غير العادية أثناء قدومهم لمقار عملهم مع إمكانية مراعاة أسباب تأخيرهم عن مواعيد عملهم في تلك الظروف إن وجدت.

كما تشمل أهمية توعية المنشآت للعاملين لديها بشأن مبادئ السلامة المروية على الطرق وحثهم على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم في رحلة الذهاب والإياب، لأماكن العمل بشكل عام وخصوصاً في الأحوال الجوية الطارئة والتنبيه عليهم بعدم تعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن توفير درجة عالية من المرونة بشأن تطبيق مواعيد العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين ظروف العمل ومصلحته دون تعارض.