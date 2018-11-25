عبد الله بن زايد يفتتح معرض "الشيخ زايد وأوروبا... رحلة"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معرض "الشيخ زايد وأوروبا... رحلة"، والمقام في صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر حفل الافتتاح، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتورة آنتونيلا مي بوختر المستشارة الاتحادية الخاصة للنمسا، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.

وتنظم المعرض - الذي تستمر أعماله حتى 31 ديسمبر المقبل - بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والرئاسة البلغارية والنمساوية للاتحاد الأوروبي لعام 2018، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية المعرض ودوره في تسليط الضوء على الجهود الرائدة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في ترسيخ علاقات قوية واستراتيجية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.