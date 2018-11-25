"لجنة الرياضات الجوية" تعرف بضوابط استخدام الطائرات بدون طيار

الشارقة 24 – وام:





واصلت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعزيز جهود التوعية والتثقيف القانوني بضوابط ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز"، مستهدفة العاملين في مجال الجمارك والمواصفات والمقاييس والمعنيين من الهيئات الحكومية مثل البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية.

ونظمت اللجنة ورشتي عمل في هيئة الطيران المدني في دبي تناولت مواضيع قانونية متعلقة بالطائرات بدون طيار "الدرونز" وعرفت بالتشريعات الخاصة بها وضوابط وشروط إصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد وآلية إصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية، إضافة إلى دور التفتيش والرقابة وعرض الضبطية القضائية والعقوبات ومواد القانون الاتحادي بشأن الطيران المدني وأسس منح التصاريح واشتراطات السلامة العامة والوقاية من الآثار السلبية لمثل هذه الطائرات الخفيفة إذا استخدمت بصورة خاطئة .

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة أن اللجنة ماضية بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية في جهود مستمرة لتوحيد إجراءات العمل والتشريعات الخاصة بمثل هذا النوع من الطائرات، مضيفاً أن برنامج التوعية الذي استهدف بداية شريحة الطلبة سيستمر وفق الخطط المرسومة وصولاً لجميع شرائح المجتمع والجهات المعنية.