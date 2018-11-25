الرميثي يستقبل وزير الرياضة المصري

الشارقة 24:





استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على هامش بطولة العالم للفورمولا1، وذلك مساء السبت في جزيرة ياس بأبوظبي.

ورحب معالي محمد خلفان الرميثي في مستهل اللقاء بالوزير المصري في بلده الثاني الإمارات، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين.

كما ناقش الطرفان عدداً من المواضيع الرياضية ذات الاهتمام المشترك والمشاركات الرياضية بشكل عام، والبنى الرياضية التحتية في كلا البلدين، مشيداً معاليه بالدور الإيجابي لوزير الرياضة المصري في بلده، وما يقوم به ويقدمه من خدمات، تستحق الثناء.

وأفاد الرميثي بأن اللقاء يساهم في تعزيز الدور المشترك، وتجسيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، والزيارات بين البلدين في كافة الجوانب الرياضية.