ولي عهد رأس الخيمة يشهد حفل تكريم "طلاب المبرمج الإماراتي"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة، ودعمها اللامحدود لأبنائهما الناشئة والشباب، في مختلف المجالات.

وأشار سموه، إلى أن دولتنا حققت إنجازات عديدة، في مجال الاهتمام بالبحث العلمي ورعاية الموهوبين.

وأكد سموه، أن الدولة أعلنت عن نهجها في دعم الموهوبين والمبدعين، ليكون ذلك استراتيجيتها، وهي تخطو وبقوة نحو التقدم والازدهار ومواكبة أهم الحضارات في العالم، موضحاً أن الابتكار هو الوسيلة الذهبية والأسلوب الناجح للنمو والتطور لأية أمة.

وأعلن سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، خلال حضوره، يوم السبت، حفل تكريم الدفعة الأولى، من برنامج طلاب المبرمج الإماراتي، الذي أقيم في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، من تنظيم صندوق الوطن، أن رعاية الموهوبين هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية للدولة.

وكان في استقبال سمو ولي عهد رأس الخيمة، لدى وصوله إلى مقر أكاديمية الموهوبين في منطقة خزام برأس الخيمة، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وسعادة سمية عبد الله بن حارب السويدي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وسعادة محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي ضاحي خلفان تيم، في ختام الحفل، بتكريم أكاديمية رأس الخيمة للموهبين، الجهة الراعية للبرنامج، وتسلم التكريم سمية عبد الله السويدي، ثم كرم سموه 80 طالباً وطالبة من الموهوبين.

حضر الحفل، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، وسعادة أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، والإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وأولياء أمور الطلبة والطالبات الموهوبين.