"الهوية" تشيد بقرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب

الشارقة 24:

أكّد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ قرار مجلس الوزراء، الذي حدد الضوابط والشروط التنفيذية للمنظومة المتكاملة، لتأشيرات الدخول، التي قرر إطلاقها في شهر مايو الماضي، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب، في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، يمثل آلية كاملة وواضحة، لكيفية تنفيذ القرار، وخريطة طريق تسهّل على الهيئات والجهات التنفيذية المعنية، وفي مقدّمتها الهيئة، سبل التعامل مع مضمون القرار، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.

وأوضح معاليه، أنّ المجلس اختصر من خلال قراره السبت، الوقت والجهد على كافّة الجهات المنوط بها تنفيذ القرار، من خلال وضعه كافة التفاصيل، وتحديده المزايا التي سيتمتع بها المستفيدون من المنظومة، وتوضيحه لما سيترتب عليهم من واجبات وحقوق، بموجب تلبيتهم الشروط المنصوص عليها، وهو ما سيمكن تلك الجهات من التعامل مع طلباتهم، بكل سلاسة ويسر وسهولة، فضلاً عن تمكينها من المباشرة في التنفيذ للبرامج الزمنية المعتمدة، وتقديم خدماتها للمشمولين بالقرار، وفق أفضل معايير الجودة والفاعلية.

وأضاف معاليه، أنّ القرار يساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يبحثون عن الملاذ الآمن لاستثماراتهم، وينشدون السهولة في الإجراءات والحرية في الإقامة والتنقل، بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

من جانبه، أكّد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، الجاهزية التامّة لكافة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة للمباشرة، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وبما يسهّل على المستثمرين وروّاد الأعمال المباشرة في أعمالهم وتوظيف استثماراتهم دون إبطاء، وعلى أصحاب المواهب والعلماء والباحثين والطلاب المتفوقين الاستقرار في الدولة، وتقديم إبداعاتهم وخبراتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم في بيئة تدعم التميّز والابتكار وتقدّر الجهود الهادفة.