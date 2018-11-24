ولي عهد رأس الخيمة يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم بمركز الهوية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، تقتضي توفير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية الذكية، وذات الجودة العالية للمتعاملين، وذلك في إطار السعي الحثيث، لبلوغ الريادة، والحرص على المساهمة في تحقيق السعادة للمجتمع، وتجسيد أهداف رؤية الإمارات 2021، منوهاً في هذا الإطار، إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة عالمياً، التي تصنف مراكز خدماتها بتصنيف النجوم.

وأزاح سموه، الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز رأس الخيمة للتسجيل التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفق التصنيف الذي حصل عليه ضمن الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعدد من المسؤولين.

وأثنى سموه، على الجهود الدؤوبة لفريق المركز، على ما بذله في سبيل الارتقاء بالعمل، وتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة، لتحقيق تطلعات ورؤى المتعاملين، ما أهله ليكون في مقدمة الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تحصل على تصنيف خمس نجوم.

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن الجهود المتواصلة لتطوير تجارب المتعاملين، تجسد الجهود الحكومية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، لوضع دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

في السياق ذاته، أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الحرص على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، والارتقاء بنوعيتها إلى مستويات تحقق أعلى درجات الرضا لدى المتعاملين، وتتجاوز توقعاتهم، وتسهم في تعزيز مكانتها التنافسية، على مستوى القطاعات الخدمية في الدولة، مشدداً على أن تحقيق ذلك يشكل أولوية قصوى في خططها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.